С начала суток на Донбассе получили ранения двое военных

Двое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов с начала суток по состоянию на 17.00, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.



«Зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов... В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. После оказания медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние одного раненого — удовлетворительное, другого — тяжелое», — говорится в сообщении.



Противник вел обстрелы из минометов калибра 82 и 120 мм, артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых, подствольных и станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.



«На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь», — отметили в штабе.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата российских наемников с пересечением линии разграничения.



О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

За минувшие сутки, 13 июля, на Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный. Кроме того, пятеро военнослужащих были ранены, а один травмировался.