На Луганщине женщина пыталась провезти 2 миллиона рублей через границу с Россией

В пункте пропуска «Меловое» пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил обнаружили 2 миллиона российских рублей, которые женщина пыталась тайно перевезти в РФ. Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.



Во время прохождения контроля пограничники обратили внимание на нервное поведение путешественницы и решили провести дополнительный досмотр вещей.



«Впоследствии совместно с работниками ГФС в личных вещах гражданки обнаружили 2 миллиона российских рублей. Обнаруженная сумма, что в гривневом эквиваленте составляет более 730 тысяч гривен, значительно превышает разрешенную законодательством Украины для перемещения через государственную границу», – говорится в сообщении.



Женщина объяснила, что средства она перевозила по просьбе знакомого, который обещал ей за эту услугу вознаграждение.



В отношении нарушительницы составлены документы об административном взыскании, деньги изъяты в установленном порядке.