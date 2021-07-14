Бывшего мэра Лисичанска будут судить за нанесение убытков местному бюджету

Бывшего председателя Лисичанского городского совета будут судить за нанесение убытков местному бюджету. Обвинительный акт уже направлен в суд, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, в апреле 2019 года мэр за счет средств местного бюджета заключил с частным адвокатом договор о предоставлении юридических услуг в личных интересах. Противоправные действия экс-мэра нанесли почти 120 тыс. грн убытков.



Бывший чиновник находится под домашним арестом.



Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, причинившем существенный вред охраняемым законом общественным интересам (ч. 1 ст. 364 УК Украины).



Экс-мэру Лисичанска грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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