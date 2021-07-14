ВР ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком на 340 млн евро кредита

Верховная Рада ратифицировала соглашение по предоставлению Украине кредита в размере 360 млн евро от Европейского инвестиционного банка, который пойдут на реализацию проектов по восстановлению социальной инфраструктуры в восточных областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.



«Финансовое соглашение "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком предусматривает предоставление кредита в размере 340 млн евро для восстановления пострадавшей инфраструктуры в восточной части Украины и модернизацию социальной инфраструктуры в областях, принимающих наибольшее количество внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении.



Предоставляемые ЕИБ деньги будут направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт школ, медицинских учреждений, социальных центров, а также жилья для внутренне перемещенных лиц в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Херсонской и Киевской областях.



На протяжении 2020 года Европейский инвестиционный банк выделил более 1 млрд евро для реализации нескольких сотен проект на территории Украины.