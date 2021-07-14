Электронный пропуск через КПВВ: Как переоформить, срок действия

Планируя пересекать линию соприкосновения, надо обязательно проверить наличие действующего электронного пропуска. Важно знать, что пропуск для пересечения КПВВ имеет срок окончания, сообщают в Благотворительном фонде «Право на защиту».



«Бессрочными стали пропуска, оформленные только после 28 марта 2019 года. Именно оформленные. То есть если вы подавали заявку 25 марта 2019 года, а срок оформления – до 15 дней, значит, пропуск оформлен в начале апреля, а значит срок его действия – 1 год», – акцентируют правозащитники.



Они отмечают, что зачастую во время карантина человек по разным причинам не пересекал КПВВ. Поэтому при пересечении в 2021 году уверен, что пропуск – бессрочный, но он оказывается просроченным.



Правозащитники также обращают внимание, что при оформлении пропуска важно правильно заполнять данные.



«Люди сами или с помощью посредников оформляют пропуск. Случается, что вносят данные на русском языке, ошибаются в одной букве фамилии или серии паспорта. Пропуска с ошибками также считаются недействительными», – подчеркивают юристы.



В организации напоминают, что пересечь КПВВ без пропуска невозможно. Однако случается, что люди не знают о необходимости оформлять пропуск. В таких ситауциях им советуют обратиться за бесплатной помощью к мониторам БФ «Право на защиту», которые находятся непосредственно на КПВВ.



«Если у человека есть основания для оформления пропуска в ускоренном режиме (гуманитарные основания), то мониторы помогают в этом. К гуманитарным основаниям относятся болезнь близких или самого человека, который пересекает КПВВ, смерть родственника. Также основанием для ускорения процедуры является возраст лица – год рождения до 1949. Каждый случай наши сотрудники должны подтвердить документами. Это могут быть медицинские справки или свидетельство о смерти и тому подобное», – пояснили правозащитники.



Кроме того, при любых проблемах с пересечением КПВВ рекомендуют обращаться к наблюдателям БФ «Право на защиту», работающим на местах, которые всегда готовы проконсультировать и помочь решить сложные ситуации.



Оформить пропуск для пересечения КПВВ можно на сайте Службы безопасности Украины. Для этого нужно авторизоваться, заполнить специальную форму и все необходимые поля. На сайте СБУ можно отслеживать процесс рассмотрения заявки, он должен занимать не более 10-15 дней. Далее на вашу электронную почту придет подтверждение о том, что вам разрешают выезд на неподконтрольную территорию, или отказ с указанием его причины.