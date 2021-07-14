Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Электронный пропуск через КПВВ: Как переоформить, срок действия

14 июля 2021, 20:19

Электронный пропуск через КПВВ: Как переоформить, срок действия

Планируя пересекать линию соприкосновения, надо обязательно проверить наличие действующего электронного пропуска. Важно знать, что пропуск для пересечения КПВВ имеет срок окончания, сообщают в Благотворительном фонде «Право на защиту».

«Бессрочными стали пропуска, оформленные только после 28 марта 2019 года. Именно оформленные. То есть если вы подавали заявку 25 марта 2019 года, а срок оформления – до 15 дней, значит, пропуск оформлен в начале апреля, а значит срок его действия – 1 год», – акцентируют правозащитники.

Они отмечают, что зачастую во время карантина человек по разным причинам не пересекал КПВВ. Поэтому при пересечении в 2021 году уверен, что пропуск – бессрочный, но он оказывается просроченным.

Правозащитники также обращают внимание, что при оформлении пропуска важно правильно заполнять данные.

«Люди сами или с помощью посредников оформляют пропуск. Случается, что вносят данные на русском языке, ошибаются в одной букве фамилии или серии паспорта. Пропуска с ошибками также считаются недействительными», – подчеркивают юристы.

В организации напоминают, что пересечь КПВВ без пропуска невозможно. Однако случается, что люди не знают о необходимости оформлять пропуск. В таких ситауциях им советуют обратиться за бесплатной помощью к мониторам БФ «Право на защиту», которые находятся непосредственно на КПВВ.

«Если у человека есть основания для оформления пропуска в ускоренном режиме (гуманитарные основания), то мониторы помогают в этом. К гуманитарным основаниям относятся болезнь близких или самого человека, который пересекает КПВВ, смерть родственника. Также основанием для ускорения процедуры является возраст лица – год рождения до 1949. Каждый случай наши сотрудники должны подтвердить документами. Это могут быть медицинские справки или свидетельство о смерти и тому подобное», – пояснили правозащитники.

Кроме того, при любых проблемах с пересечением КПВВ рекомендуют обращаться к наблюдателям БФ «Право на защиту», работающим на местах, которые всегда готовы проконсультировать и помочь решить сложные ситуации.

Оформить пропуск для пересечения КПВВ можно на сайте Службы безопасности Украины. Для этого нужно авторизоваться, заполнить специальную форму и все необходимые поля. На сайте СБУ можно отслеживать процесс рассмотрения заявки, он должен занимать не более 10-15 дней. Далее на вашу электронную почту придет подтверждение о том, что вам разрешают выезд на неподконтрольную территорию, или отказ с указанием его причины.

Читайте также:

Штрафы на границе отменили не всем. А что на КПВВ? Дайджест НД

Еще по теме

Прочее
Пропуск КПВВ Ситуация на КПВВ
Организации
Право на защиту

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 июля
15:48
Главврач онкоцентра в Донецке: На фоне COVID-19 растет число заболевших раком
14:52
«ДНР» сообщила о 132 новых заболевших ковидом и 10 умерших
13:32
Депутаты «Единой России» приехали на агитфорум в Луганск
13:04
На Луганщине COVID-19 выявили еще у 23 человек, четверо умерли
11:57
«ДНР»: Два человека пострадали от взрыва гранаты в Макеевке
09:11
«ЛНР»: 59 заболевших и трое умерших от COVID-19 за сутки
08:55
ОБСЕ узнала о ранении мирного жителя в ОРЛО. «ЛНР» о нем не рассказывала
08:32
На Луганщине в беспилотники ОБСЕ стреляли по разные стороны линии фронта
22:36
В «ЛНР» признали напряженную ситуацию с распространением COVID-19
21:27
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 июля
16:58
В «ДНР» предложили собирать «налоги» за маникюр на дому, репетиторство и посуточную аренду жилья
15:31
ОБСЕ зафиксировала вертолет у российско-украинской границы на Донетчине
12:40
Коронавирус в ОРДЛО: Более 200 новых случаев и 10 смертей
08:23
ОБСЕ зафиксировали повреждения домов в поселке под Докучаевском
все новости
20:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 июля
20:57
В Краматорске открыли памятник поэту Василию Стусу
20:50
Рада переименовала праздник 14 октября на День защитников и защитниц Украины
20:19
Электронный пропуск через КПВВ: Как переоформить, срок действия
19:42
Жителям ОРЛО доставили более 18 тонн гуманитарной помощи Красного Креста
19:31
ВР ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком на 340 млн евро кредита
19:21
Гайдай рассказал, когда запустят первые троллейбусы между Северодонецком и Лисичанском
18:59
Бывшего мэра Лисичанска будут судить за нанесение убытков местному бюджету
18:17
На Луганщине женщина пыталась провезти 2 миллиона рублей через границу с Россией
18:05
С начала суток на Донбассе получили ранения двое военных
17:53
В Мариуполе выплатят 5 миллионов гривен помощи пострадавшим от непогоды
17:28
Суд приговорил боевика с позывным «Чечен» к 10 годам заочно
17:12
Боевики обстреляли прифронтовое село на Луганщине
16:56
СБУ обжалует решение о домашнем аресте Семенченко
16:35
Верховная Рада облегчила выплату кредитов для переселенцев
все новости
ВИДЕО
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
11 июля, 22:45
Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►
10 июля, 22:00
Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре
05 июля, 19:02

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция