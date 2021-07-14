По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 июля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 31 случай заражения коронавирусом. Двое ранее заболевших скончались. За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 90 970 заболевших COVID-19: выздоровели 88 219 пациентов, а 2 371 — умер.



В отдельных районах Донецкой области выявили 132 новых случая коронавируса. От осложнений умерли 10 человек, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 44 947 заболевших: выписаны — 38 597 человек, а умерли — 3 405.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 23 новых случая COVID-19. От осложнений умерло еще четверо больных. Всего COVID-19 зафиксирован у 26 782 человек. Из них 25 597 человек выздоровели, 960 — умерли.



В отдельных районах Луганской области коронавирусом инфицировались еще 59 человек. Кроме этого, зафиксировано три летальных случая. С начала пандемии группировка «ЛНР» признает 5598 случаев болезни: 4687 человек выписали, 508 — умерли.



Политика



Саммит Нормандской четверки на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России может состояться в ближайшее время. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Боевые действия



СММ ОБСЕ сообщила о ранении мужчины в неподконтрольной властям Михайловке (Золотое-5) в Луганской области. Мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела, который произошел 10 марта. В группировке «ЛНР» не сообщали о ранении указанного мужчины и заявляли, что обстрел не нес угрозы мирному населению.



Общество



Представители партии «Единая Россия» приехали в оккупированный Луганск на агитационный форум. Там также присутствовали представители самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии.



Международный комитет Красного Креста передал на неподконтрольные правительству территории Донбасса мебель, сантехнические материалы и одежду общим весом более 18 тонн.



В отдельных районах Донецкой области фиксируется ежегодный прирост до 5% среди онкобольных пациентов. Были локализации до 10% прироста. Об этом заявил главный врач Донецкого онкологического центра Игорь Седаков.



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