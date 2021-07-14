В Краматорске открыли памятник поэту Василию Стусу

Памятник Василию Стусу. Фото: obs.in.ua

В Краматорске сегодня торжественно открыли памятник украинскому поэту-диссиденту Василию Стусу, передает «Общежитие».



На перекрестке улиц Дружбы и Стуса установлена белая символическая арка с высеченными на ней стихами, в центре которой расположен портрет поэта.



На открытие памятника собрались жители города. Мэр Краматорска Александр Гончаренко поблагодарил инициаторов и меценатов, по инициативе и за счет которых была создана скульптурная композиция и облагорожена прилегающая территория. Также слова благодарности прозвучали в адрес автора памятника, художника и скульптора Вячеслава Гутыри.

Жители Краматорска пришли на открытие памятника Стусу. Фото: obs.in.ua

В открытии композиции приняла участие певица и общественный деятель Анжелика Рудницкая, автор-исполнитель Тарас Житинский. Учащиеся театральной студии лицея №8 имени Василя Стуса представили посвященную ему миниатюру, были прочитаны стихи поэта.

К памятнику возложили первые цветы. Фото: obs.in.ua

Писатель, правозащитник Василий Стус стал символом украинского сопротивления второй половины ХХ века. Мировоззрение поэта в значительной степени сформировалось в Донецкой области, где он жил, учился и работал. В 1980 году поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.