ОБСЕ зафиксировала взрывы у ДФС во время перевозки сотрудников станции

Миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение режима прекращения во время перевозки сотрудников Донецкой фильтровальной станции между Ясиноватой и ДФС. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Осуществляя мониторинг в 3 местах возле станции, наблюдатели зафиксировали и слышали в общей сложности 15 взрывов неопределенного происхождения (по оценке, в радиусе 5 км от ДФС)», — говорится в отчете.



В целом, в Донецкой области миссия зафиксировала 395 нарушений режима прекращения огня, включая 46 взрывов. Большинство нарушений произошли восточнее Майорска и западнее Светлодарска.