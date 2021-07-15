Верховная Рада сегодня начнет пленарное заседание с рассмотрения вопроса об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом сообщается на официальном портале ВР.



Ранее правоохранительный комитет Рады рекомендовал народным депутатам определиться во время голосования, поддерживать ли отставку главы МВД.

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что подал заявление об отставке. Как ожидается, 16 июля депутаты рассмотрят вопрос назначение нового министра внутренних дел.



Президент Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя министерства внутренних дел Украины кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.



Аваков возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Впервые он был назначен на должность в составе правительства, возглавляемого Арсением Яценюком (2014-2016). В дальнейшем Аваков входил в состав правительств Владимира Гройсмана (2016-2019), Алексея Гончарука (2019-2020) и Дениса Шмыгаля (2020-2021).