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Победа в тендере для «своих»: На Донетчине чиновников горсовета подозревают в растрате

15 июля 2021, 10:50

Победа в тендере для «своих»: На Донетчине чиновников горсовета подозревают в растрате

Чиновников одного из городских советов Донецкой области подозревают в растрате средств местного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2020-2021 годов начальник управления ЖКХ, руководитель и трое членов тендерного комитета «обеспечивали» победу в объявленных тендерных закупках «нужным» предприятиям.

«По такой схеме чиновники заключили 4 договора по ремонту городской больницы, парка культуры, гидротехнического сооружения и капитального ремонта асфальтобетонного покрытия придомовой территории многоэтажки на общую сумму 23 млн гривен», — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, подрядные организации использовали при ремонте материалы сомнительного качества, а также значительно завышали объемы фактически выполненных работ.

«В дальнейшем безосновательно перечислены на их счета средства из местного бюджета злоумышленники распределяли между собой», — отметили в прокуратуре.

В ходе обысков в помещении коммунального предприятия и местах проживания директора предприятия изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и первичного бухгалтерского учета, проекты проведения работ и черновые записи.

Открыто уголовное производство по факту растраты средств местного бюджета путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 УК Украины).

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