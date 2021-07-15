«ДНР» зарегистрировала 11 смертей и 214 новых случаев ковида

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 214 новых случаев заболевания коронавирусом. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 1 пациентов. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Всего с начала пандемии формирование признало 45 161 заболевшего. Из них выписаны — 38 850 человек, а умерли — 3 416. Продолжают болеть 2 895 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 89 случаев пневмоний, на 2 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 68. Всего на лечении 1147 пациентов с пневмониями, из них 511 на кислородной поддержке (+32 за сутки).



Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2078 пациентов, ранее переболевших Covid-19.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

В Донецкой области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще два пациента. Еще 29 человек заболели за последние сутки. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 91 002 случая коронавирусной болезни. Из них 88 240 человек выздоровели, а 2 373 умерли.