Песков: «Нормандская четверка» поддерживает проведение саммита, но даты пока нет

Все участники «нормандской четверки» выступают за проведение саммита, однако понимания по возможным срокам такой встречи еще нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Вы знаете, что все участники "нормандской четверки" говорят в пользу такого саммита. Но конкретных прикидок по срокам пока нет еще», — приводит его слова журналистам ТАСС.



В Нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.



Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в ближайшее время. Его советник, спикер украинской делегации Алексей Арестович позже пояснил, что эти слова — «декларация намерений», а конкретной даты проведения встречи нет.