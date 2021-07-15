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Песков: «Нормандская четверка» поддерживает проведение саммита, но даты пока нет

15 июля 2021, 13:06

Песков: «Нормандская четверка» поддерживает проведение саммита, но даты пока нет

Все участники «нормандской четверки» выступают за проведение саммита, однако понимания по возможным срокам такой встречи еще нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что все участники "нормандской четверки" говорят в пользу такого саммита. Но конкретных прикидок по срокам пока нет еще», — приводит его слова журналистам ТАСС.

В Нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в ближайшее время. Его советник, спикер украинской делегации Алексей Арестович позже пояснил, что эти слова — «декларация намерений», а конкретной даты проведения встречи нет.

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