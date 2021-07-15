На Луганщине выявили 21 новый случай ковида за сутки

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтвержден 21 новый случай COVID-19, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заболели жители Северодонецка – шесть, Новоайдара – четыре, Сватово – три, Кременной и Попасной – по два, Станицы Луганской, Рубежного, Беловодска, Старобельска – по одному.



Новых летальных случаев за сутки не зафиксировано.



За все время пандемии диагноз COVID-19 был подтвержден у 26 803 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 2 563, умерли – 260.



В данное время уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 9,4 (при пороговом 60).