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Двое бойцов ВСУ ранены сегодня на Донбассе в результате обстрела

15 июля 2021, 13:45

Двое бойцов ВСУ ранены сегодня на Донбассе в результате обстрела

Двое украинских военнослужащих были ранены сегодня на Донбассе в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север».

Там отметили, что НВФ осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Военным оперативно оказана первая медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых — удовлетворительное.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Вчера на Донбассе также были ранены двое военных от обстрелов.

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