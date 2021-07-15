Двое бойцов ВСУ ранены сегодня на Донбассе в результате обстрела

Двое украинских военнослужащих были ранены сегодня на Донбассе в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север».



Там отметили, что НВФ осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Военным оперативно оказана первая медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых — удовлетворительное.



На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Вчера на Донбассе также были ранены двое военных от обстрелов.