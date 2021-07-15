В Кремле заявили, что никто на «официальном уровне» не подвергает сомнению территориальную целостность Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто в РФ на официальном уровне не подвергает сомнению территориальную целостность Украины, передает ТАСС.



Так он прокомментировал дискуссию, которую вызвала статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».



«Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет. Что касается экспертных обсуждений, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят», – сказал Песков журналистам.



При этом он подчеркнул, что даже если эксперты принадлежат к партии власти, их мнение никоим образом не связано с официальной позицией РФ.



На вопрос, стоит ли Украине опасаться таких заявлений и рассматривать их в качестве территориальных претензий со стороны России, Песков ответил: «Никоим образом».

Президент Владимир Зеленский прокомментировал написание Путиным статьи об Украине. Он заявил, что некоторые тезисы можно было бы обсудить при встрече. Зеленский также пообещал ознакомиться со статьей Путина детально и подумать, какой можно дать ответ.