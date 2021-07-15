Земельные участки в ОРДЛО останутся в собственности прежних владельцев – министр

При открытии рынка земли право собственности на участки во временно неподконтрольных украинской власти районах останется за прежними владельцами. Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в эфире телеканала «Дом».



«На оккупированных территориях право собственности на землю до 2014 года, которое было на момент оккупации, признается за гражданами Украины. Все, что было после – покупали, продавали, уничтожали все данные, что бы они ни делали – эта собственность остается за гражданами Украины», – отметил министр.



Лещенко уточнил, что у государства есть полная база граждан-собственников земли, и после деоккупации их права будут восстановлены.



«И после того, как территории вернутся в юрисдикцию государства Украина, все собственники будут признаны. Им будут выданы все соответствующие документы. Эта земля не будет утеряна. Это опыт многих стран, которые были под оккупацией», – пояснил Лещенко.



Министр добавил, что в условиях рынка земли не допускается покупка-продажа в 10-километровой зоне от линии соприкосновения на Донбассе.



«Вся 10-километровая зона от линии выключена из гражданского оборота купли-продажи. Потому что это зона "приграничная", и реестр будет полностью это контролировать. А если кто-то будет пытаться злоупотреблять, то будут применены методы конфискации такой земли», – заключил он.