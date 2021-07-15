Боевики обстреляли поселок на Луганщине, повреждены жилые дома

Последствия обстрела поселка Золотое-4. Фото: Facebook «Пролиска»

В результате обстрела поселка Золотое-4 в Луганской области повреждены четыре жилых дома. Об этом сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска» в Facebook.



По информации волонтеров, обстрел произошел 14 июля с 17:00 до 18:30. Никто из мирных жителей не пострадал.



Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска – Золотое», работающего при поддержке Aгентства ООН по делам беженцев в Украине, побывали на месте происшествия и осмотрели повреждения.



«На улице Студенческой в одном из домов повреждены шифер на крыше и труба печного отопления, а во втором доме – стена. На улицах Нахимова и Стандартной осколками были разбиты несколько окон», – сообщили в «Пролиске».

В нескольких домах осколками пробило окна. Фото: Facebook «Пролиска»