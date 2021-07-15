«Без бумаг»: Рада поддержала законопроект об электронных публичных услугах

Верховная Рада на заседании в четверг приняла в целом законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг. Он еще известен как закон о режиме «paperless» – «без бумаг».



За документ проголосовали 238 народных депутатов.



Законопроект определяет понятие электронных публичных услуг, автоматический режим и особенности механизма их предоставления.



Вице-премьер-министр – министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал принятие закона в своем телеграм-канале. Он отметил, что с внедрением «paperless» перечень госуслуг существенно увеличится.



«Если раньше мы могли оцифровать около 15 услуг за полгода, то теперь их будет несколько десятков. Госорганы не смогут требовать от человека информацию, которая уже есть о нем в реестрах», – пояснил Федоров.



По его словам, уже более 70 онлайн-услуг доступны для украинцев на портале «Дія». Это регистрация бизнеса, оформление пособия по безработице и другие.



«Работаем над переводом целого пакета сервисов в онлайн, которые скоро будут доступны в "Дії". Подать заявление о браке, записаться в очередь в детский сад, получить справку о месте обучения, назначении пенсии или субсидии и т. д. можно будет в несколько кликов. К 2024 году планируем оцифровать 100% услуг», – добавил глава Минцифры.

Читайте также: Рада предварительно одобрила введение электронной регистрации места жительства