Встреча Байдена и Меркель: Зеленский рассказал об ожиданиях

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящую встречу президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая состоится сегодня, 15 июля.



Зеленский написал на своей странице в Twitter, что встреча президента Байдена и канцлера Меркель «может изменить будущее Европы».



«Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия будут совместно противостоять агрессору, а не поощрять его. И ни одного решения об Украине без Украины», – заявил глава государства.

Зустріч @POTUS @JoeBiden і канцлерки #Меркель може змінити майбутнє Європи. Цінності, принципи й безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси. Вірю, що наші партнери й спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення про Україну без — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 15, 2021