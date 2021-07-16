В Донецкой области ковидом заразились еще 37 человек

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили 37 заразившихся коронавирусной болезнью. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 91 039 людей с диагнозом COVID-19. Из них 88 289 человек выздоровели, а 2 373 умерли.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от коронавируса получили 2 4323 человека, вторую дозу — 3 601 человек. С начала прививочной кампании в области первой дозой привиты 97 188 человек, а второй — 55 128.

15 июля в Украине выявили 737 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 616 человек, а 17 умерли.