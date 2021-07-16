В Украине обновлен рекорд по числу прививок от коронавируса за сутки

В Украине за минувшие сутки, 15 июля, сделали 117 376 прививок от COVID-19, что стало рекордом за все время вакцинальной кампании. Первую дозу получили 63 002 человека, а полностью вакцинировались, получив две дозы, — 54 374.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



Вакцинацию осуществляли 720 мобильных бригад, 1693 прививочных пункта и 49 центров вакцинации.



Большинство прививок делали вакциной Pfizer (65 030) и CoronaVac (40 328). Также использовано 12 018 доз вакцины AstraZeneca.



За все время вакцинальной кампании в Украине первую дозу получили 2 539 634 человека, а завершили вакцинацию (получили две дозы) — 1 360 256 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).