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Рада назначила Монастырского новым главой МВД

16 июля 2021, 12:22

Рада назначила Монастырского новым главой МВД

Денис Монастырский назначен министром внутренних дел. Его кандидатуру поддержала Верховная Рада 271 голосом на заседании 16 июля.

Также парламент 340 голосами досрочно прекратил депутатские полномочия новоназначенного министра.

Ранее Монастырский был народным депутатом от фракции «Слуга народа» и главой парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Кандидатуру Монастырского на заседании фракции монобольшинства предложил президент Владимир Зеленский.

Своим главным приоритетом на посту главы МВД Монастырский назвал «безопасность граждан, общества, усиление уровня доверия к правоохранительным органам».

Также он пообещал посвятить большую часть своей работы «укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой».

Говоря о резонансных производствах, в частности, убийстве журналиста Павла Шеремета, Монастырский призвал дождаться судебных решений. «И после этого уже будут сделаны необходимые выводы о работе и качестве правоохранительной системы», — сказал он с трибуны парламента перед своим назначнием министром.

Денис Монастырский сменил в кресле главы МВД Арсена Авакова, который возглавлял министерство более 7 лет. Накануне Рада отправила Авакова в отставку.

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