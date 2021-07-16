Венедиктова: Расследование катастрофы MH17 не окончено

Расследование обстоятельств крушения малайзийского Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом продолжается. Устанавливаются другие причастные к катастрофе лица. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова по случаю седьмой годовщины крушения самолета.



«Совместно с партнерами по международной совместной следственной группы мы продолжаем расследование, которое направлено на установление других лиц, причастных к этому преступлению, в том числе тех, кто осуществлял запуск ракеты и отдавал соответствующие приказы», — сообщила она.



Венедиктова напомнила, что 7 июня началась ключевая фаза — рассмотрение дела по существу. На этой стадии суд в Нидерландах должен рассмотреть основную версию, выдвинутую обвинением, и ответить на три вопроса: был сбит самолет с ЗРК «Бук»; была запущена ракета с поля возле поселка Первомайский; какова роль обвиняемых в сбивании самолета.



Генпрокурор также привела статистику других преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта на Донбассе. Так, в течение 2014-2020 годов на территории Украины было зарегистрировано почти 30 000 таких уголовных правонарушений. Почти половина из них — по фактам терактов, каждое пятое — про участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, каждое восьмое — участие в террористических организациях, каждое пятнадцатое — про посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



«При этом в условиях вооруженного конфликта также совершаются умышленные убийства, незаконные лишения свободы и похищения людей, пытки», — отметила она.



В декабре 2020 года прокурор Международного уголовного суда завершил предварительное расследование и пришел к выводу, что существуют основания считать, что на территории Украины имеют место факты совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.