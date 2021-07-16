«ДНР»: В Макеевке подросток получил травмы от взрыва самодельного устройства

В Макеевке 17-летний парень травмировался в результате детонации самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба «МВД» группировки «ДНР».



Инцидент произошел в Червоногвардейском районе города. По информации «МВД», двое подростков нашли деревянный ящик с металлическими запирающимися задвижками и решили его открыть. После внезапной вспышки последовал взрыв.



В результате один из подростков получил минно-взрывную травму, проникающее ранение правого глаза, инородные тела внутри левого глаза и множественные осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки.



Юноша был прооперирован и сейчас проходит лечение в Донецке.