В Донецке и Макеевке на шахтах – два происшествия

На неподконтрольной территории Донецкой области за сутки произошло два инцидента в угольных предприятиях.



На шахте «Иловайская» 15 июля из-за аварии остановился главный вентилятор проветривания флангового ствола. Из-за этого возникла угроза жизни работников шахты. В тот момент под землей находились 4 рабочих. Они самостоятельно выбрались на поверхность, сообщают в спасательной службе при группировке «ДНР».



Сейчас шахта работает в штатном режиме.



Еще один инцидент произошел на шахте «Углеком» в Макеевке. Пострадал проходчик. Ему была оказана первая медпомощь, после чего мужчину госпитализировали. Обстоятельства произошедшего в так называемом «МЧС ДНР» не уточнили.