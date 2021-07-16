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Ипотека под 3% и победители: Украина ждет зачисления грантовых денег

16 июля 2021, 15:22

Ипотека под 3% и победители: Украина ждет зачисления грантовых денег

Первые победители по жилищной программе для внутренне перемещенных лиц «Ипотека под 3%» будут известны на следующей неделе. В Государственном фонде молодежного строительства (Госмолодьжилье) сообщили, что отбор победителей проведут после зачисления грантовых средств на счет Фонда.

О точной дате и времени отбора победителей будет сообщено дополнительно, отметили в Госмолодьжилье.

Ранее первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский сообщил, что отобор должен состояться 19 июля.

На финансирование программы Украина должна получить от Немецкого банка развития KfW безвозвратный кредит в сумме 25,5 миллионов евро.

С условиями участия в программе можно ознакомиться здесь.

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