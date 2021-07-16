«Укрзализныця» возобновляет движение двух пригородных поездов на Донбассе

«Укрзализныця» восстанавливает курсирование двух пригородных поездов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В частности, с 19 июля будет курсировать поезд № 6107/6106 Волноваха – Мариуполь – Волноваха. Из Волновахи он будет отправляться в 11:25 и прибывать в Мариуполь в 13:19. Обратно из Мариуполя он будет отправляться в 14:40 и прибывать в Волноваху в 16:35. Этот поезд будет курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.



С 25 июля будет восстановлено курсирование ежедневного пригородного поезда № 6443/6444 Сватово – Попасная – Сватово. Со станции Сватово он будет отправляться в 09:40 и прибывать в Попасную в 13:10. Обратно со станции Попасная он будет отправляться в 13:20 и на конечную станцию будет прибывать в 17:22. Маршрут поезда проходит через станции Кабанье, Кременное, Рубежное, Лисичанск.



В «Укрзализныце» отмечают, что на станции Лисичанск с поезда № 6444 Попасная – Сватово можно осуществить пересадку на поезд № 138 «Максим Яровец», которым удобно добираться до Харькова, Полтавы, Миргорода, Киева или Винницы. Из Лисичанска он отправляется в 15:10.