В Мариуполе стартует строительство университета «Метинвест-Политехника»

Макет корпуса университета. Фото: Facebook Павел Кириленко

В Мариуполе начинается строительство первого в Украине негосударственного горно-металлургического вуза – университета «Метинвест-Политехника», передает MRPL.CITY.



В сегодняшней церемонии старта проекта приняли участи руководители группы «Метинвест», университета, министерства образования и науки Украины, областной и городской властей.

Символический старт проекта. Фото: Facebook Павел Кириленко

Как отметил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, символично, что начало новому вузу дали накануне Дня металлурга и горняка.



«Ведь украинская металлургия нуждается в обновлении. А это станет возможным только при наличии образованных и перспективных молодых людей, способных работать на самом высоком уровне. Убежден, что именно таких специалистов и будет готовить "Метинвест-Политехника"», – написал Кириленко на своей Facebook-странице.



По его словам, сейчас в Донецкой области работают только два частных учреждения высшего образования, но оба они являются учреждениями гуманитарного профиля. Поэтому «Метинвест-Политехника» станет пионером частного технического образования в регионе.



«Несмотря на то, что отсюда всего 20 километров до линии фронта, город стремительно развивается. И создание этого университета в Мариуполе – хороший сигнал от крупного бизнеса», – подчеркнул глава области.



Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что это очень «мощный шаг бизнеса, который показывает, что сегодня страна не должна быть на задворках мира, а должна идти за передовыми технологиями шестого технологического уклада».



«Именно в этом задумка развития этого университета. Это большой шаг государственно-частного партнерства, который показывает, что бизнес стремится к образованию, к науке, к будущему, к наполнению всех тех позитивных процессов и событий, которые должны происходить в Украине, высокопрофессиональными квалифицированными кадрами», – сказал Шкарлет.



Университетский комплекс расположится в центре города, на проспекте Мира, 105 А, позади площади Свободы. Дизайн-проект учебного корпуса разработан нидерландским бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры.

Проект университета. Фото: Facebook Павел Кириленко

В 12-этажном корпусе общей площадью около 11 тысяч квадратных метров разместятся 15 лабораторий, конференц-зал на 400 человек, лекционные аудитории, современная техническая библиотека, аудитории для изучения компьютерных наук.

В марте «Метинвест» объявил о намерении построить в Мариуполе корпус своего вуза «Метинвест-Политехника». При этом для будущего частного университета была выбрана территория летнего кинотеатра в Городском саду. Земля уже находилась в собственности «Метинвест-Политехники» до 2030 года, но для начала строительства нужно было изменить ее целевое назначение с «выставочной деятельности» на «образовательные услуги».



Место для частного вуза вызвало споры среди мариупольцев. Часть горожан выступила против, опасаясь, что застройщик вырубит деревья или ограничит доступ к Горсаду после возведения вуза. После протестов жителей место строительства перенесли.