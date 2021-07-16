Зеленский вывел Авакова из состава СНБО и ввел туда Монастырского

Президент Владимир Зеленский вывел Арсена Авакова из состава Совета национальной безопасности и обороны и ввел в состав ведомства нового министра внутренних дел Дениса Монастырского. Об этом следует из указа № 298/2021.



«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Монастырского Дениса Анатольевича — министра внутренних дел Украины», — говорится в указе президента.



Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО Арсена Авакова, который ушел в отставку.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.

13 июля Аваков написал заявление об уходе в отставку. 15 июля Верховная Рада уволила его с должности министра внутренних дел.



Место Авакова занял на тот момент народный депутат от фракции «Слуга народа» и глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.