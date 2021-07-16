В Донецкой области владельцам разрушенного жилья выделили еще 8,5 миллионов гривен

В Донецкой области еще 40 человек получат денежную компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье в ходе боевых действий. В Донецкой областной госадминистрации сообщают, что общая сумма компенсации составляет 8,5 миллионов гривен.



В перечень попали как частные дома, так и квартиры в коммунальных многоквартирных домах Марьинки, Авдеевки, Зайцево, Торецкого, Славянска, Водяного, Лимана, Луганского, Опытного, Широкино, Лебединского.



Владельцы жилья могут получить максимальную сумму компенсации 300 тысяч гривен.

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