Украина призвала миссию ОБСЕ проверить продажу жилья переселенцев в ОРДО

Украина призвала миссию ОБСЕ проверить сообщение о том, что в оккупированных районах Донецкой области начали незаконную продажу конфискованного жилья переселенцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка.



Он отметил, что в своем отчете, представленном на прошлой неделе, СММ сообщила, что члены российских вооруженных формирований в Донецкой области ввели так называемую «меру» по выявлению и учету «бесхозной недвижимости», согласно которой имущество тех людей, которые покинули свои дома и не оплатили счета за коммунальные услуги, могут стать объектом конфискации.



«Сейчас мы наблюдаем сообщения СМИ о том, что первая аукционная продажа такого дома, незаконно конфискованного у вынужденных переселенцев в селе Васильевка, состоится 19 июля. Просим СММ проверить эту информацию», — отметил Цимбалюк.



Он подчеркнул, что такие действия не имеют юридической силы, и все имущество будет возвращено их законным владельцам после деоккупации.



Юрист организации, которая выставила на торги арестованное имущество — жилой дом с дворовыми постройками в селе Васильевка, Андрей Моисенко в комментарии сепаратистскому каналу «Донбасс» заявил, что это не имеют отношения к передачам «бесхозов» в «муниципальную собственность».



Имущество продается по гражданскому иску взыскания денежных средств, его владелец якобы его задолжал одному гражданину большую сумму, тот через суд добился ареста и продажи недвижимости должника.



Моисенко утверждает, что признать имущество «бесхозом» можно в том случае, если его владелец не появлялся минимум пять лет.

В конце апреля «ДНР» приняла порядок, согласно которому могут забирать недвижимость или наследство, если его признают бесхозным. Под это подпадают жилые здания и помещения, хозяйственные постройки, а также имущество, включая земельные участки, которое осталось от умерших, чьи родственники не оформили наследство.



В мае на подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать «бесхозную» недвижимость. Жилье, хозяева которого давно уехали и не платят за услуги ЖКХ, арестовывают сотрудники «исполнительной службы».