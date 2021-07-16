Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина призвала миссию ОБСЕ проверить продажу жилья переселенцев в ОРДО

16 июля 2021, 18:37

Украина призвала миссию ОБСЕ проверить продажу жилья переселенцев в ОРДО

Украина призвала миссию ОБСЕ проверить сообщение о том, что в оккупированных районах Донецкой области начали незаконную продажу конфискованного жилья переселенцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка.

Он отметил, что в своем отчете, представленном на прошлой неделе, СММ сообщила, что члены российских вооруженных формирований в Донецкой области ввели так называемую «меру» по выявлению и учету «бесхозной недвижимости», согласно которой имущество тех людей, которые покинули свои дома и не оплатили счета за коммунальные услуги, могут стать объектом конфискации.

«Сейчас мы наблюдаем сообщения СМИ о том, что первая аукционная продажа такого дома, незаконно конфискованного у вынужденных переселенцев в селе Васильевка, состоится 19 июля. Просим СММ проверить эту информацию», — отметил Цимбалюк.

Он подчеркнул, что такие действия не имеют юридической силы, и все имущество будет возвращено их законным владельцам после деоккупации.

Юрист организации, которая выставила на торги арестованное имущество — жилой дом с дворовыми постройками в селе Васильевка, Андрей Моисенко в комментарии сепаратистскому каналу «Донбасс» заявил, что это не имеют отношения к передачам «бесхозов» в «муниципальную собственность».

Имущество продается по гражданскому иску взыскания денежных средств, его владелец якобы его задолжал одному гражданину большую сумму, тот через суд добился ареста и продажи недвижимости должника.

Моисенко утверждает, что признать имущество «бесхозом» можно в том случае, если его владелец не появлялся минимум пять лет.

В конце апреля «ДНР» приняла порядок, согласно которому могут забирать недвижимость или наследство, если его признают бесхозным. Под это подпадают жилые здания и помещения, хозяйственные постройки, а также имущество, включая земельные участки, которое осталось от умерших, чьи родственники не оформили наследство.

В мае на подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать «бесхозную» недвижимость. Жилье, хозяева которого давно уехали и не платят за услуги ЖКХ, арестовывают сотрудники «исполнительной службы».

Еще по теме

Места
ОРДЛО
Прочее
Жилье

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:04
«ДНР» объявила взрыв газопровода в Донецке терактом
18:07
Во всех водоемах неподконтрольной Донетчины опасно купаться
15:19
«ЛНР» признала, что бывший «комендант» Свердловска занимался вымогательством, грабежами и разбоем
14:55
В Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожной станции. Горел газопровод
13:56
В Донецке и Макеевке на шахтах – два происшествия
13:21
«ДНР»: В Макеевке подросток получил травмы от взрыва самодельного устройства
12:08
«ДНР» заявила о 217 заболевших и 11 умерших от COVID-19
11:58
В Донецке сгорели два магазина
11:40
В «ДНР» рассказали, что получить российские выплаты со СНИЛС практически нереально
10:46
«ЛНР»: 59 новых случаев COVID-19 и две смерти
10:26
Дома и школа оказались в зоне обстрела в Донецке и окрестностях
00:08
Кулеба призвал ОБСЕ добиться освобождения журналиста Есипенко
22:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июля
20:34
Глава «ДНР» Пушилин заявил о желании вступить в «Единую Россию»
17:19
Госдуме предложат приравнять прописку в ОРДЛО к российской
все новости
21:24
Кент: Без стабильной ситуации в сфере безопасности выборы на Донбассе невозможны
21:04
«ДНР» объявила взрыв газопровода в Донецке терактом
20:19
Кремль изменил концепцию гибридной агрессии против Украины – правозащитники
20:00
СНБО анонсировал ужесточение карантина в ближайшее время
19:35
Польша обещает, что решение конфликта на Донбассе будет в центре ее председательства в ОБСЕ
19:31
Проект системы мониторинга олигархов в Украине представят до 7 сентября
19:15
СНБО ввел санкции против еще 9 украинцев из списка США
19:01
Определено 137 видов полезных ископаемых, добычу которых возьмут под особый госконтроль – Данилов
18:46
СНБО: Чиновников и олигархов обяжут декларировать двойное гражданство
18:37
Украина призвала миссию ОБСЕ проверить продажу жилья переселенцев в ОРДО
18:19
ООС: Боевики запустили беспилотник через линию соприкосновения
18:07
Во всех водоемах неподконтрольной Донетчины опасно купаться
18:02
В Донецкой области владельцам разрушенного жилья выделили еще 8,5 миллионов гривен
17:57
«Внешнее управление Украиной – это проекция россиян». Американский дипломат ответил России
17:37
Денисова: Число незаконно задержанных боевиками «Л-ДНР» растет
все новости
ВИДЕО
70 лет на Донбассе: Как лемки и бойки сохраняют свои традиции ►
15 июля, 11:50
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
11 июля, 22:45
Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►
10 июля, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция