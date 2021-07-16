СНБО ввел санкции против еще 9 украинцев из списка США

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против девяти граждан Украины, которые включены в санкционные списки США. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.



Он уточнил, что из 130 граждан, в отношении которых были применены санкции, на сегодняшний день умершими считаются уже не трое, а четверо. Соответственно, под санкциями США остаются 126 граждан Украины.



«Предыдущее решение касалось 100 человек, по которым уже было принято, осталось 26. Сегодня мы приняли соответствующее решение по применению санкций в отношении девяти лиц. По остальным лицам мы работаем, в зависимости от необходимости на следующих заседаниях СНБО такое решение будет принято», – пояснил Данилов.



Он добавил, что бизнесмена Игоря Коломойского, народных депутатов Андрея Деркача и Александра Дубинского в числе граждан, против которых сегодня были введены санкции, в списке нет.



«Ни Коломойского, ни Деркача, ни Дубинского в этом списке на данный момент нет. Что будет на следующих заседаниях – мы будем вас информировать», – отметил Данилов.

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