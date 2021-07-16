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Проект системы мониторинга олигархов в Украине представят до 7 сентября

16 июля 2021, 19:31

Проект системы мониторинга олигархов в Украине представят до 7 сентября

В Украине до 7 сентября разработают проект системы мониторинга олигархов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в пятницу.

«Президент, СНБО поручили аппарату СНБО, членам СНБО, Антимонопольному комитету, СБУ, всем органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга в отношении тех лиц, которых мы с вами привыкли называть олигархами», – сказал Данилов.

По его словам, «система мониторинга будет понятной, и все поймут, чего именно она будет касаться».

Он также добавил, что до 7 сентября, к открытию новой сессии Верховной Рады эта система уже должна быть представлена.

«В Аппарате СНБО работа по разработке системы мониторинга продолжалась на протяжении определенного времени. Сейчас будут подключены органы исполнительной власти, СБУ, разведывательные органы. Это будет общая система мониторинга… Мы будем делать матрицу, по которой будут проходить лица, под кем понимают олигархов», – уточнил секретарь СНБО.

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