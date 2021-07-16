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СНБО анонсировал ужесточение карантина в ближайшее время

16 июля 2021, 20:00

СНБО анонсировал ужесточение карантина в ближайшее время

Правительство Украины в ближайшее время рассмотрит принятие дополнительных мер по противодействию коронавирусу. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«В ближайшее время Кабинет министров примет дополнительные меры реагирования на коронавирус потому, что это очень опасно. Как вам всем известно, к сожалению, это касается уже не только взрослого населения, это касается детей», — заявил он.

Секретарь СНБО также заявил, что Украина намерена ужесточить требования для въезда граждан из стран с распространением «индийского» штамма.

«У нас есть четыре страны плюс одна — там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует [штамм Дельта] — это Индия, Россия, Беларусь и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые оттуда будут приезжать», — сказал он.

Сейчас, по предварительным данным, в Украине уже 33% населения имеют антитела к коронавирусу. Кроме того, по словам Данилова, если добавит вакцинированных, то примерно 38-40% жителей страны получили иммунитет от ковида.

В Украине зафиксировано уже 2 243 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 июля, — более 700, что больше, чем накануне.

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