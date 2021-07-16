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Кремль изменил концепцию гибридной агрессии против Украины – правозащитники

16 июля 2021, 20:19

Кремль изменил концепцию гибридной агрессии против Украины – правозащитники

Россия пытается использовать паспортизацию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей для возобновления проекта «Русской весны» в Украине на основе другого подхода. Об этом говорится в отчете «Паспортизация РФ в ОРДЛО» общественной организации «Восточная правозащитная группа».

«По информации, полученной от наших источников в РФ и ОРДЛО, Кремль изменил концепцию гибридной агрессии против Украины. Паспорта РФ в ОРДЛО выдаются для того, чтобы превратить граждан Украины на этих территориях в национальное меньшинство, а также для того, чтобы жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, переезжали на подконтрольную украинскому правительству территорию Украины с паспортами РФ», – сообщают правозащитники.

Они напомнимают, что во время событий «русской весны» 2014 года Кремль рассчитывал на то, что областные советы Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Одесской, Херсонской, Николаевской областей обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «защитить» их и ввести войска. Но это не сработало, и если в Луганской и Донецкой областях планы России реализовались, то в остальных регионах Украины – нет.

«Сейчас команда политтехнологов, политологов и идеологов Кремля работает над возобновлением проекта ("Русская весна 2.0"), в котором планируется сделать основную ставку на объединение граждан РФ, проживающих в Украине, которые в нужный момент обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой их защитить и ввести войска. С этой целью 11 июня 2021 года в Государственную думу РФ был внесен законопроект "О возвращении соотечественников в Россию", который предполагает упрощенное получение гражданства РФ для украинцев и белорусов», – говорится в аналитической части отчета.

Правозащитники подчеркивают, что процесс паспортизации РФ в Украине несет прямую угрозу национальной безопасности нашей страны.

«Вынуждая жителей ОРДЛО получать паспорта РФ, НВФ "ЛНР" и "ДНР" фактически заставляют их отказаться от украинского гражданства, а подрастающее поколение, дети, которые родились в период с 2015 по 2021 год, вообще не будут знать, что они граждане Украины, поскольку НВФ "ЛНР" и "ДНР" приняли так называемые законы, которые определяют ребенка гражданином РФ, если у одного из его родителей оформлен паспорт РФ», – отмечают в «Восточной правозащитной группе».

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