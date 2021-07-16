Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» объявила взрыв газопровода в Донецке терактом

16 июля 2021, 21:04

«ДНР» объявила взрыв газопровода в Донецке терактом

Взрыв газопровода, который произошел сегодня в Донецке, – это террористический акт. Такое заявление сделал глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

«Сегодня в одном из густонаселенных районов Донецка произошел взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования, можно сделать выводы: совершен террористический акт, намеренная диверсия со стороны вооруженных формирований Украины», – утверждает Пушилин в видеообращении, которое опубликовано в телеграм-канале корреспондента российского госвещателя ВГТРК Андрея Руденко.

Пушилин добавил, что в результате взрыва без газоснабжения остались более 1 тысячи абонентов.

«Мы обращаемся к странам-гарантам – Франции, Германии, России – зафиксировать запрещенные методы ведения войны», – заявил глава «ДНР».

При этом сепаратистский ресурс «ДАН» опубликовал свидетельства очевидцев, которые рассказали, что перед взрывом возле газопровода слышали шипение. Как известно, это характерно для утечки газа.

«Перед взрывом возле газопровода что-то шипело, потом через несколько минут рвануло так, что думала начался обстрел, очень мощный взрыв был», – сообщила местная жительница Евгения, дом которой находится в 20 метрах от взорвавшегося газопровода.

Как сообщается, на месте происшествия работают криминалисты, которые устанавливают причину взрыва. Также отмечается, что три недели назад здесь проводился плановый ремонт.

В «администрации» Буденновского района Донецка пообещали восстановить поврежденный газопровод в течение суток. Там уточнили, что на данный момент без газа остаются 126 домов, в том числе 14 многоквартирных.

Сильный взрыв в районе железнодорожной станции Мушкетово в Буденновском районе Донецка прогремел днем 16 июля. Впоследствии начался пожар. Огонь был виден из центра города. Погибших и пострадавших нет.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Места
Донецк.
Прочее
Теракт Взрыв Газопровод ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:04
«ДНР» объявила взрыв газопровода в Донецке терактом
18:07
Во всех водоемах неподконтрольной Донетчины опасно купаться
15:19
«ЛНР» признала, что бывший «комендант» Свердловска занимался вымогательством, грабежами и разбоем
14:55
В Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожной станции. Горел газопровод
13:56
В Донецке и Макеевке на шахтах – два происшествия
13:21
«ДНР»: В Макеевке подросток получил травмы от взрыва самодельного устройства
12:08
«ДНР» заявила о 217 заболевших и 11 умерших от COVID-19
11:58
В Донецке сгорели два магазина
11:40
В «ДНР» рассказали, что получить российские выплаты со СНИЛС практически нереально
10:46
«ЛНР»: 59 новых случаев COVID-19 и две смерти
10:26
Дома и школа оказались в зоне обстрела в Донецке и окрестностях
00:08
Кулеба призвал ОБСЕ добиться освобождения журналиста Есипенко
22:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июля
20:34
Глава «ДНР» Пушилин заявил о желании вступить в «Единую Россию»
17:19
Госдуме предложат приравнять прописку в ОРДЛО к российской
все новости
21:24
Кент: Без стабильной ситуации в сфере безопасности выборы на Донбассе невозможны
21:04
«ДНР» объявила взрыв газопровода в Донецке терактом
20:19
Кремль изменил концепцию гибридной агрессии против Украины – правозащитники
20:00
СНБО анонсировал ужесточение карантина в ближайшее время
19:35
Польша обещает, что решение конфликта на Донбассе будет в центре ее председательства в ОБСЕ
19:31
Проект системы мониторинга олигархов в Украине представят до 7 сентября
19:15
СНБО ввел санкции против еще 9 украинцев из списка США
19:01
Определено 137 видов полезных ископаемых, добычу которых возьмут под особый госконтроль – Данилов
18:46
СНБО: Чиновников и олигархов обяжут декларировать двойное гражданство
18:37
Украина призвала миссию ОБСЕ проверить продажу жилья переселенцев в ОРДО
18:19
ООС: Боевики запустили беспилотник через линию соприкосновения
18:07
Во всех водоемах неподконтрольной Донетчины опасно купаться
18:02
В Донецкой области владельцам разрушенного жилья выделили еще 8,5 миллионов гривен
17:57
«Внешнее управление Украиной – это проекция россиян». Американский дипломат ответил России
17:37
Денисова: Число незаконно задержанных боевиками «Л-ДНР» растет
все новости
ВИДЕО
70 лет на Донбассе: Как лемки и бойки сохраняют свои традиции ►
15 июля, 11:50
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
11 июля, 22:45
Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►
10 июля, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция