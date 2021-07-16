«ДНР» объявила взрыв газопровода в Донецке терактом

Взрыв газопровода, который произошел сегодня в Донецке, – это террористический акт. Такое заявление сделал глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



«Сегодня в одном из густонаселенных районов Донецка произошел взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования, можно сделать выводы: совершен террористический акт, намеренная диверсия со стороны вооруженных формирований Украины», – утверждает Пушилин в видеообращении, которое опубликовано в телеграм-канале корреспондента российского госвещателя ВГТРК Андрея Руденко.



Пушилин добавил, что в результате взрыва без газоснабжения остались более 1 тысячи абонентов.



«Мы обращаемся к странам-гарантам – Франции, Германии, России – зафиксировать запрещенные методы ведения войны», – заявил глава «ДНР».



При этом сепаратистский ресурс «ДАН» опубликовал свидетельства очевидцев, которые рассказали, что перед взрывом возле газопровода слышали шипение. Как известно, это характерно для утечки газа.



«Перед взрывом возле газопровода что-то шипело, потом через несколько минут рвануло так, что думала начался обстрел, очень мощный взрыв был», – сообщила местная жительница Евгения, дом которой находится в 20 метрах от взорвавшегося газопровода.



Как сообщается, на месте происшествия работают криминалисты, которые устанавливают причину взрыва. Также отмечается, что три недели назад здесь проводился плановый ремонт.



В «администрации» Буденновского района Донецка пообещали восстановить поврежденный газопровод в течение суток. Там уточнили, что на данный момент без газа остаются 126 домов, в том числе 14 многоквартирных.

Сильный взрыв в районе железнодорожной станции Мушкетово в Буденновском районе Донецка прогремел днем 16 июля. Впоследствии начался пожар. Огонь был виден из центра города. Погибших и пострадавших нет.