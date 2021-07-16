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У Зеленского прокомментировали переговоры Байдена и Меркель

16 июля 2021, 23:11

У Зеленского прокомментировали переговоры Байдена и Меркель

Президент Владимир Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов лидеров США и Германии по противодействию угрозам от запуска трубопровода «Северный поток — 2» по итогам встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Президент Украины Владимир Зеленский приветствует усилия Президента США Джо Байдена и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию кризиса, который образуется из-за реализации проекта "Северный поток — 2″, однако отмечает отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам от запуска этого трубопровода», — говорится в сообщении, обнародованном на сайт Офиса президента.

При этом в Офисе Зеленского поблагодарили за заявления о том, что нельзя позволить России использовать «Северный поток — 2» как оружие, и о том, что Украина даже по завершении действия действующего с Россией контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной.

«Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которую требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — отметил Никифоров.

Представитель президента Украины напомнил, что Джо Байден и Ангела Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать «права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенства везде, где это произойдет».

В понедельник, 12 июля, президент Украины встречался в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе встречи Меркель заверила Зеленского, что транзит газа через Украину будет продолжен после запуска «Северного потока-2».

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