Арахамия: Аваков может вернуться в правительство осенью

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков может осенью вернуться в правительство. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».



«Есть предложение осенью, когда начнется политический сезон, увидеть его Авакова в какой ипостаси в команде... Он же опытный человек и такая опция существует. Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре», — сказал Арахамия.



Он ответил, что должность не будет ниже рангом той, которую уже занимал Аваков.



«У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть 3-4 вице-премьера, например. Это тоже опция. Но мы ему еще ничего не предлагали. Сначала посмотрим, что мы предложим. И потом он решит: соглашаться или не соглашаться», — рассказал глава фракции «Слуги народа».



Однако, по словам Арахамия, Авакова не смогут назначить премьер-министром, из-за нехватки голосов для такого решения.

13 июля Аваков написал заявление об уходе в отставку. 15 июля Верховная Рада уволила его с должности министра внутренних дел.