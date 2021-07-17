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На Донбассе суббота началась неспокойно: ранен военнослужащий

17 июля 2021, 08:34

На Донбассе суббота началась неспокойно: ранен военнослужащий

За пятницу на Донбассе украинские военные зафиксировали только одно нарушение режима тишины. Однако уже с начала субботы количество обстрелов увеличилось.

В штабе операции Объединенных сил сообщают, что боевики пять раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военный ранен. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Вблизи Чермалыка незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС из стрелкового оружия. В районе Водяного на Приазовье боевики вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. У Широкино – из минометов 82-го калибра. Неподалеку Павлополя – из минометов 82-го калибра. В направлении Старогнатовки зафиксировано применение артиллерии калибра 122-мм.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

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В незаконных вооруженных формированиях в свою очередь заявили, что по их позициям стреляли из БМП в Коминтерново и Новоласпе, а также из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и крупнокалиберного пулемета по Желобку и Молодежному.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 16 июля 2021-го зафиксировала не менее 44 702 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

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