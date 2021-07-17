На неподконтрольной Луганщине за сутки умерли три пациента с ковидом

В отдельных районах Луганской области за пятницу коронавирусом заболел 41 человек. Таким образом с начала пандемии на неподконтрольной Луганщине зарегистрировали 5 777 случаев заражения ковидом. Три человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.



Всего с начала пандемии выздоровели 4 757 человек, умерли – 157.



Украинское правительство не располагает информацией о заболеваемости коронавирусом на временно неподконтрольных территориях Донбасса.