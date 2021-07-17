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Зеленский о крушении «Боинга» МН17: Украина помнит

17 июля 2021, 11:42

Зеленский о крушении «Боинга» МН17: Украина помнит

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по случаю годовщины трагедии рейса МН17. Он заявил, что Украина внимательно наблюдает за судебным делом о крушении самолета, который продолжается в Нидерландах, и надеется на сотрудничество РФ со следователями по этому делу для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности.

«Мир и Украина помнят о 298 жертвах "Малайзийских авиалиний". Привлечение к ответственности виновных в катастрофе важно не только для родственников погибших людей, но и для будущих поколений», – приводит слова Зеленского пресс-служба.

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Пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа. На момент трагедии та территория уже находилась под контролем незаконных вооруженных формирований.

Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Результаты ее работы передали в нидерландский суд.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а впоследствии - объявило о предполагаемой принадлежности этого «Бука». Речь шла о ракетной установке российской 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске (РФ). Согласно версии следователей, эта установка была передана незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент — единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

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