Через КПВВ на Донетчине за неделю смогла проехать лишь тысяча человек

В Донецкой области через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» за неделю проехали более тысячи людей и около 200 авто. Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.



В сторону неподконтрольной территории Донетчины проехали 580 граждан и 92 авто, обратно – 599 граждан и 88 авто. В Госпогранслужбе отмечают, что через «Новотроицкое» люди смогли проехать лишь дважды в неделю, когда группировка «ДНР» открывает свой пункт «Еленовка».



Ежедневно работает только пешеходный КПВВ «Станица Луганская». Всего в сторону Луганска проехали 7 296 человек, а на контролируемую территорию – 5 769 человек.



Вооруженные люди не пропустили в сторону неподконтрольной территории семь человек. Им пришлось вернуться.



Также пограничники обнаружили пять человек, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. Об этом сообщили в полицию.



Через КПВВ «Новотроицкое» и КПВВ «Счастье» проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для нужд жителей неподконтрольной территории Украины доставлены сантехнические материалы, мебель, одежда и продуктовые наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил более 36 тонн.