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Почти 200 человек заболели ковидом на неподконтрольной Донетчине

17 июля 2021, 13:12

Почти 200 человек заболели ковидом на неподконтрольной Донетчине

На неподконтрольной территории Донецкой области за сутки обнаружили коронавирус у 199 человек. Умерли от осложнений 11 пациентов.

За все время пандемии в группировке «ДНР» признали 45 577 случаев заболевания ковидом. Из них на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 953 пациента, выписаны – 39 186 человек, умерли – 3 438.

За сутки выявлен 101 случай пневмоний, на 5 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 78. Всего на лечении 1154 пациента с пневмониями, из них 509 на кислородной поддержке (+23 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.

В отдельных районах Донецкой области днем ранее зафиксированы 217 новых случаев заболевания COVID-19, еще 11 человек умерли.

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