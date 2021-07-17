Ходаковский: «ДНР» мог возглавить депутат из «Единой России»

Сторонник группировки «ДНР», основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский утверждает, что депутат Госудмы от «Единой России» Дмитрий Саблин мог стать главой группировки «ДНР» после того как российский политтехнолог Александр Бородай покинул Донецк.



«…мало кому известно, что коренной едрос Дмитрий Саблин за малым не стал Главой ДНР после Александра Бородая. Личную волю он свою проявил, но будучи самостоятельной фигурой, не устроил тем самым Владислава Суркова, который исповедует вполне волюнтаристский стиль управления», — написал Ходаковский на странице в Telegram.



В мае «Единая Россия» заключила соглашение с организацией «Союз добровольцев Донбасса» о взаимодействии. Данную организацию возглавляет Александр Бородай, который ранее называл себя «премьером ДНР».



Бывший помощник президента России Владислав Сурков, который ранее курировал группировки «Л-ДНР», снова будет заниматься темой Украины и отдельных районов Донбасса. Он будет курировать ОРДЛО в новом формате, при сотрудничестве с партией «Единая Россия».



Именно Суркова называют идеологом «Союза добровольцев Донбасса», в тоже время бывший «премьер ДНР» Александр Бородай номинально исполняет функции главы этой организации. Последний выиграл праймериз от «Единой России» по Ростовской области, в рамках которой планируется организация голосования жителей ОРДЛО с российскими паспортами.