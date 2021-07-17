СМИ: Визит Зеленского в США могут перенести на август

Визит Владимира Зеленского в США может состояться в августе, а не июле, как изначально планировала украинская сторона. Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на собственные источники.



Издание пишет, что американская сторона вычеркнула слово «июльский» из украинского сообщения, в котором говорилось, что глава ОПУ Андрей Ермак и замгоссекретарь США Виктория Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины.



«В настоящее время, по нашей информации, Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но до Дня Независимости Украины), что вызывает крайнее неудовольствие украинской стороны», — пишет издание.



Ожидается, что после визита Владимира Зеленского в Вашингтон станут известно, подключатся ли США к нормандским переговорам или нет.