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СМИ: Визит Зеленского в США могут перенести на август

17 июля 2021, 16:49

СМИ: Визит Зеленского в США могут перенести на август

Визит Владимира Зеленского в США может состояться в августе, а не июле, как изначально планировала украинская сторона. Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на собственные источники.

Издание пишет, что американская сторона вычеркнула слово «июльский» из украинского сообщения, в котором говорилось, что глава ОПУ Андрей Ермак и замгоссекретарь США Виктория Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины. 

«В настоящее время, по нашей информации, Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но до Дня Независимости Украины), что вызывает крайнее неудовольствие украинской стороны», — пишет издание. 

Ожидается, что после визита Владимира Зеленского в Вашингтон станут известно, подключатся ли США к нормандским переговорам или нет.

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