Перевернулась маршрутка: В ДТП под Счастьем пострадали 9 человек

Недалеко от города Счастье на Луганщине произошло ДТП – перевернулся маршрутный микроавтобус «Мерседес спринтер». В результате аварии пострадали девять человек, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.
По информации правоохранителей, авария произошла 17 июля на автодороге Н-21 на 68 км недалеко от города Счастье.
«"Мерседес" соообщением Харьков – Станица-Луганская перевернулся в результате того, что водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с препятствием, внезапно возникшим на дороге, а именно – автомобильной шиной, которая лопнула на автомобиле "Рено Магнум", который двигался впереди», – рассказали в полиции.
ДТП под Счастьем. Фото: полиция Луганской области
В результате девять пассажиров микроавтобуса получили травмы и были доставлены в Счастьенскую городскую больницу. Информации о погибших нет.
Полиция квалифицирует инцидент по ч. 1 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).
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