Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Перевернулась маршрутка: В ДТП под Счастьем пострадали 9 человек

18 июля 2021, 10:35

Перевернулась маршрутка: В ДТП под Счастьем пострадали 9 человек

Микроавтобус направлялся из Харькова в Станицу Луганскую. Фото: полиция Луганской области Микроавтобус направлялся из Харькова в Станицу Луганскую. Фото: полиция Луганской области

Недалеко от города Счастье на Луганщине произошло ДТП – перевернулся маршрутный микроавтобус «Мерседес спринтер». В результате аварии пострадали девять человек, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

По информации правоохранителей, авария произошла 17 июля на автодороге Н-21 на 68 км недалеко от города Счастье.

«"Мерседес" соообщением Харьков – Станица-Луганская перевернулся в результате того, что водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с препятствием, внезапно возникшим на дороге, а именно – автомобильной шиной, которая лопнула на автомобиле "Рено Магнум", который двигался впереди», – рассказали в полиции.

ДТП под Счастьем. Фото: полиция Луганской области

В результате девять пассажиров микроавтобуса получили травмы и были доставлены в Счастьенскую городскую больницу. Информации о погибших нет.

Полиция квалифицирует инцидент по ч. 1 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Читайте также:

На трассе под Новоазовском сгорел автобус

Еще по теме

Места
Счастье
Прочее
Микроавтобус Дтп

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:41
«ЛНР» сообщила о 78 заболевших коронавирусом за сутки
22:45
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
18:59
На трассе под Новоазовском сгорел автобус
16:54
В Донецке от взрыва гранаты пострадали четыре человека (добавлены фото)
15:20
Ходаковский: «ДНР» мог возглавить депутат из «Единой России»
13:12
Почти 200 человек заболели ковидом на неподконтрольной Донетчине
09:50
На неподконтрольной Луганщине за сутки умерли три пациента с ковидом
21:04
«ДНР» объявила взрыв газопровода в Донецке терактом
18:07
Во всех водоемах неподконтрольной Донетчины опасно купаться
15:19
«ЛНР» признала, что бывший «комендант» Свердловска занимался вымогательством, грабежами и разбоем
14:55
В Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожной станции. Горел газопровод
13:56
В Донецке и Макеевке на шахтах – два происшествия
13:21
«ДНР»: В Макеевке подросток получил травмы от взрыва самодельного устройства
12:08
«ДНР» заявила о 217 заболевших и 11 умерших от COVID-19
11:58
В Донецке сгорели два магазина
все новости
10:58
В Украину доставили более 2 миллионов доз вакцины от коронавируса Moderna
10:35
Перевернулась маршрутка: В ДТП под Счастьем пострадали 9 человек
10:03
На неподконтрольной Луганщине во время сельхозработ обстреляли трактор – СММ ОБСЕ
09:41
«ЛНР» сообщила о 78 заболевших коронавирусом за сутки
08:56
На Донбассе возросло количество обстрелов, ранены украинские военные
08:21
В Украине коронавирусом заразились 229 человек за сутки
22:45
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
18:59
На трассе под Новоазовском сгорел автобус
16:54
В Донецке от взрыва гранаты пострадали четыре человека (добавлены фото)
16:49
СМИ: Визит Зеленского в США могут перенести на август
15:20
Ходаковский: «ДНР» мог возглавить депутат из «Единой России»
14:34
В Донецкой области – 26 новых случаев ковида
13:12
Почти 200 человек заболели ковидом на неподконтрольной Донетчине
12:45
Через КПВВ на Донетчине за неделю смогла проехать лишь тысяча человек
11:42
Зеленский о крушении «Боинга» МН17: Украина помнит
все новости
ВИДЕО
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
17 июля, 22:45
70 лет на Донбассе: Как лемки и бойки сохраняют свои традиции ►
15 июля, 11:50
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
11 июля, 22:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция