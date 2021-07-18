Перевернулась маршрутка: В ДТП под Счастьем пострадали 9 человек

Микроавтобус направлялся из Харькова в Станицу Луганскую. Фото: полиция Луганской области

Недалеко от города Счастье на Луганщине произошло ДТП – перевернулся маршрутный микроавтобус «Мерседес спринтер». В результате аварии пострадали девять человек, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



По информации правоохранителей, авария произошла 17 июля на автодороге Н-21 на 68 км недалеко от города Счастье.



«"Мерседес" соообщением Харьков – Станица-Луганская перевернулся в результате того, что водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с препятствием, внезапно возникшим на дороге, а именно – автомобильной шиной, которая лопнула на автомобиле "Рено Магнум", который двигался впереди», – рассказали в полиции.

ДТП под Счастьем. Фото: полиция Луганской области

В результате девять пассажиров микроавтобуса получили травмы и были доставлены в Счастьенскую городскую больницу. Информации о погибших нет.



Полиция квалифицирует инцидент по ч. 1 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).