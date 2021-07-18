На Луганщине выявили всего один новый случай COVID-19 за сутки

За прошлые сутки в Луганской области лабораторно подтвердили один новый случай COVID-19, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Как уточняется, заболел житель Попасной.
Новых летальных исходов от осложнений коронавируса за сутки не зафиксировано.
За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 842 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 25 643 человека, умерли – 960.
Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10 (при пороговом 60).
За субботу, 17 июля, в Украине выявили 229 случаев заражения коронавирусом, что на 362 случая меньше, чем днем ранее. При этом за сутки выздоровел 241 человек, а 8 – умерли.
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