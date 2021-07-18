На Луганщине выявили всего один новый случай COVID-19 за сутки

За прошлые сутки в Луганской области лабораторно подтвердили один новый случай COVID-19, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Как уточняется, заболел житель Попасной.



Новых летальных исходов от осложнений коронавируса за сутки не зафиксировано.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 842 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 25 643 человека, умерли – 960.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10 (при пороговом 60).

За субботу, 17 июля, в Украине выявили 229 случаев заражения коронавирусом, что на 362 случая меньше, чем днем ранее. При этом за сутки выздоровел 241 человек, а 8 – умерли.