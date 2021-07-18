На Донетчине коронавирусом заболели еще 13 человек

За прошедшие сутки в Донецкой области подтвердили 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области COVID-19 диагностировали у 91 078 человек. Из них 88 315 пациентов выздоровели, а 2 373 – умерли.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от коронавируса получили 1 434 человека, вторую дозу – 662 человека. С начала прививочной кампании в области первой дозой привиты 101 202 человека, а второй – 57 772.

За субботу, 17 июля, в Украине выявили 229 случаев заражения коронавирусом, что на 362 случая меньше, чем днем ранее. При этом за сутки выздоровел 241 человек, а 8 – умерли.