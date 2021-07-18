Прививка вакциной Moderna дает право получить международный сертификат – Ляшко

После прививок вакциной Moderna, первую партию которой сегодня доставили в Украину из США, можно будет получить международный сертификат о вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей Facebook-странице.



«Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации. Развозку в регионы начнем уже сегодня, до среды вакцина будет в каждой области», – отметил Ляшко.



Министр подчеркнул, что разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения.



«Это значит, что после полного курса прививки ней можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации», – добавил Ляшко.



Он уточнил, что полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.

Детский фонд ООН доставил в Украину 2 миллиона 40 доз вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna. Эта партия вакцины предоставлена правительством США через глобальную инициативу COVAX.