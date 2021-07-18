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С участием военных: На Донетчине прошел фестиваль исторических реконструкций

18 июля 2021, 17:22

С участием военных: На Донетчине прошел фестиваль исторических реконструкций

Элементы боевых искусств украинского казачества. Фото: пресс-служба Донецкой ОГА Элементы боевых искусств украинского казачества. Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Донецкой области состоялся ежегодный фестиваль исторических реконструкций «Дикое поле. Путь в Европу». Он традиционно проходит на берегу искусственного водохранилища вблизи села Назаровка на территории заповедника «Каменные Могилы».

Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, в субботу, 17 июля, на фестиваль прибыли творческие коллективы со всей области, на десятках локаций  были организованы демонстрации образцов народных искусств. Коллективы реконструкторов показали гостям этапы жизни Дикого поля от времен скифов до эпохи возрождения независимости.

«Так сложилось исторически, что мы в течение многих веков боролись за право на свою независимость. В этих азовских степях наши предки боролись против монгольского ига, Московского царства, и сейчас мы боремся здесь против Российской Федерации. Я благодарен всем, кто присутствует сейчас здесь. Это говорит о том, что мы едины, поэтому мы победим», - подчеркнул, выступая на открытии фестиваля, глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Участники историко-этнографических клубов провели показательные выступления о жизни казачества в степях Донбасса, демонстрировали акробатические элементы верховой езды, учили стрелять из луков и драться на мечах.

Для малышей организаторы создали городок аттракционов, а для всех желающих - тематические фотозоны, размещенные на различных локациях.

Также на территории фестиваля прошла выставка военной техники. Представители полиции, Национальной гвардии и Госпогранслужбы показали современные образцы вооружений. 

Кроме того, выступили кинологи со служебными собаками, которые показали свои навыки.

Кроме вокальных композиций народных коллективов, на главной сцене фестиваля прозвучал «казацкий рок» в исполнении группы «Тень солнца».

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